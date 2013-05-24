البيان الإماراتية: إنقاذ سائحين أستراليين علقا في صحراء دبي

إرم – (خاص)

نشرت صحيفة البيان الإماراتية واقعة غريبة عن تمكن الطائرات التابعة لمركز الجناح الجوي للعمليات في شرطة دبي، من إنقاذ سائحين من الجنسية الأسترالية علقا في صحراء دبي الخميس.

وبحسب الصحيفة فإن السائحين كانا في مهمة تفقدية للمناطق الصحراوية في البلاد.

وقال الرائد مدرب طيار أحمد حمد عبيد الشحي، رئيس قسم التدريب، "عندما كانت تقوم الطائرة العمودية بمهمة تفقدية استطلاعية في الصحراء، شاهد طاقمها في منطقة الفاية سيارة لإحدى الشركات السياحة عالقة بين منطقة رملية وجبلية، ولا يستطع قائدها تحريكها للوصول إلى الطريق العام، فتم التوجه إلى السيارة وإنقاذ سائقها وسائحين استراليين كانا بصحبته".

وأضاف "ما يقوم به الجناح الجوي واجب وطني، وتفعيل لمبدأ الشراكة المجتمعية، ومواجهة الأخطار في سبيل تأدية الرسالة الإنسانية السامية التي يحملها مركز الجناح الجوي".

وختم الشحي قائلاً "تقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت، وسرعة الاستجابة تحت أي ظرف، ومواكبة التطور الحضارة للدولة التي باتت واجهة سياحية عالمية، هو هدفنا دائما".