"ماجد الفطيم" الإماراتية تستحوذ على حصة كارفور بمصر

القاهرة – (خاص) إرم

استحوذت مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" الإماراتية على إجمالى حصة مجموعة "كارفور" الفرنسية لسلاسل التجزئة عقب شرائها أمس حصة الأقلية البالغة 25% المملوكة لـ"كارفور" فى "ماجد الفطيم"، مقابل 530 مليون يورو (4 مليارات و240 مليون جنيه).

وعزز الطرفان شراكتهما حيث تمّ تمديد وتوسيع نطاق اتفاقية حق الامتياز بينهما، والتي تتيح لـ"ماجد الفطيم هايبر ماركت" استخدام علامة كارفور وتشغيل متاجر كارفور في المنطقة.

واعتبرت مجموعة الفطيم عملية الاستحواذ صفقة استراتيجية ستدفع عجلة نمو الشركة على المدى الطويل، مؤكدة أن إتمام الصفقة سيتم عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتعود الشراكة بين ماجد الفطيم وكارفور إلى العام 1995 ، حين أدخلت ماجد الفطيم نموذج "الهايبرماركت" إلى منطقة الشرق الأوسط للمرّة الأولى، وتدير ماجد الفطيم تحت علامة كارفور 50 متجراً من فئة هايبرماركت و44 متجراً من فئة سوبرماركت في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

وتمتلك ماجد الفطيم العقارية وتدير 12 مركز تسوق و11 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما أنها تمتلك حصة حصرية في محلات كارفور وأحقية تشغيلها في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، وتشغّل حالياً أكثر من 90 متجراً تحت علامة كارفور.