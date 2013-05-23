الفوز لا يكفي لبقاء "دبا الفجيرة" في الدوري الإماراتي

دبي - إرم

يحتل دبا الفجيرة المركز قبل الأخير في جدول المسابقة ويتأخر بنقطتين وراء الشعب الذي يحتاج للتعادل فقط امام الشباب ليضمن البقاء في دوري المحترفين في ظل تفوقه في مجموع مباراتيه مع منافسه هذا الموسم.

لكن عبد الله المسفر مدرب دبا الفجيرة يفكر فقط في فوز فريقه ولا ينظر لنتائج المنافس.

وقال المسفر :"لن أنظر إلى الاحتمالات وهدفي الفوز على عجمان بطل كأس المحترفين الإماراتية."

وسيأمل الروماني ماريوس سوموديكا في استغلال قرار الشباب بالمشاركة بالصف الثاني لضمان راحة لاعبيه الأساسيين استعدادا لخوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام الأهلي يوم الإثنين القادم.

وتعادل الشباب بدون أهداف مع مضيفه الإستقلال الإيراني في طهران في اياب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا لكنه خرج من البطولة بعد هزيمته 4-2 على أرضه الأسبوع الماضي.

ويريد العين الذي توج باللقب الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي انهاء الموسم بانتصار عندما يواجه ضيفه النصر غدا الجمعة بعد قرار لجنة دوري المحترفين بتقديم موعد اللقاء بدلا من يوم السبت.