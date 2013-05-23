أرابتك الإماراتية تطلق إصدار حقوق بقيمة 650 مليون دولار

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- قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة أن شركة أرابتك للمقاولات، ستفتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 650 مليون دولار في التاسع من يونيو حزيران.