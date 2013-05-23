أرابتك الإماراتية تطلق إصدار حقوق بقيمة 650 مليون دولار

إرم - قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة أن شركة أرابتك للمقاولات، الكائنة في دبي والمملوكة جزئياً لصندوق آبار للاستثمارات التابع لإمارة أبوظبي ستفتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 650 مليون دولار في التاسع من يونيو حزيران.
وأفاد بيان من الهيئة أن الشركة حصلت على الموافقة التنظيمية لبدء الاكتتاب في أسهم جديدة.
وكانت أرابتك قد قالت في مارس اذار أن إصدار الحقوق هو جزء من خطة توسع لخمس سنوات قد تتضمن أيضا زيادة أخرى لرأس المال، بقيمة 650 مليون دولار بحلول نهاية 2014 إذا اقتضى الأمر.