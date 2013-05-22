القبض على عصابة لتهريب المخدرات في الإمارات

دبي - إرم

أكد اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن التعاون بين شرطة دبي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، مكّنت الفرق المختصة من ضبط تلك الأقراص المخدرة وإحباط عملية ترويج واتجار بها.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بالإمارات، أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات دقيقة تفيد بأن متهمين بصدد استلام كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية في خور فكان، وعقب الرصد والمتابعة والتثبت من صحة المعلومات الواردة تم تشكيل فريق عمل ووضع خطة دقيقة ومحكمة بالتنسيق مع نظراء الادارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة الشارقة وعجمان والفجيرة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وفقاً لآلية العمل الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بالدولة.

وشوهد أحد المتهمين وهو يقوم بوضع خمسة حقائب على الكرسي الخلفي للسيارة، ومن ثم انطلق الاثنان باتجاه منطقة الزبارة في خورفكان، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة من عدة اتجاهات وحاصرت السيارة وتمكنت من مداهمتها، وبعد مقاومة وعراك شديد تمكن رجال الشرطة من السيطرة على المتهمين، واقتيدا إلى شرطة المنطقة الشرقية لاستكمال الإجراءات.

وأوضح العسماوي أن المتهمين كانا يخفيان مع حقائب المخدرات الخمس كمية أخرى من المخدرات بسقف السيارة وتحت المقعد. وقد اعترفا بأنهما قاما بوضع المخدرات في سيارتهما بهدف تسليمها لأحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بهدف الاتجار بهذه السموم وترويجها.