شركة سعودية تنصح عمالها بالثوم لمواجهة كورونا

الرياض – ريمون القس

نقلت عن عدد من موظفي الشركة العاملة في المنطقة الشرقية في السعودية إن إدارة الخدمات الصحية في شركتهم أرسلت عبر البريد الإلكتروني رسالة تطالبهم فيها بإتباع بعض الإرشادات لتجنب الإصابة بالفيروس، من ضمنها ضرورة تناول "الثوم" وذلك للوقاية من العدوى، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

ولم تشر المصادر إلى اسم الشركة علانية، إلا أنها قد تكون شركة "أرامكو" السعودية للنفط والتي توجد مقراتها في المنطقة الشرقية، وهي المنطقة ذاتها التي شهدت مؤخراً حالة من الهلع بين سكانها، وخاصة في محافظة الأحساء التي شهدت معظم الإصابات بفيروس "كورونا" القاتل الشبيه بفيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز).

ونقلت الصحيفة عن مؤسس الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية الدكتور عبد الرحمن القرشي، نفيه أن يكون للثوم تأثير على فيروس "كورونا" موضحاً أن للثوم تأثيراً في مقاومة البكيتريا فقط.

وحذر القرشي من انسياق الناس وراء الشائعات التي تحض على اللجوء إلى الطب الشعبي معتبراً إياها نوعاً من المجازفة غير العقلانية.

ومنذ أن تعرف العلماء على فيروس "كورونا" القاتل، أكدت الاختبارات المعملية 41 إصابة بالمرض حول العالم بما في ذلك 20 حالة وفاة، أغلبها في السعودية.

وأطلقت وزارة الصحة السعودية، مؤخراً، موقعاً إلكترونياً خاصاً بفيروس كورنا في خطوة مهمة للتعريف بالمرض الذي يمكن أن يسبب سعالاً وارتفاعاً في درجة الحرارة والتهاباً رئوياً، ومن ثم الموت.

وتضمن الموقع تعريفاً بالمرض، بالإضافة إلى أهم أسئلة المواطنين الشائعة حول المرض، ومعلومات وحقائق علمية تفيد المواطنين والمقيمين في السعودية للوقاية من المرض.

وأدرجت وزارة الصحة السعودية في الموقع الإلكتروني أعداد أخر المصابين في المناطق المختلفة بالمملكة ومعظمهم في المنطقة الشرقية وخاصة محافظة الأحساء، حيث يلجأ العديد من سكان الأحساء إلى أقسام الطوارئ بعد شعورهم بارتفاع وإن كان بسيطاً في درجة الحرارة.

وقال خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورون السعودية للتشاور مع السلطات بشأن ظهور المرض، في وقت سابق، إن الفيروس قد ينتقل على ما يبدو على الأرجح بين البشر لكن بعد مخالطة مطولة وملاصقة.

وناشدت وزارة الصحة السعودية المواطنين للاتصال برقم عاجل مجاني للإبلاغ عن أي اشتباه في حالات إصابة بكورنا.