محمد صبحي: الدفاع عن الجيش لايكون بالشعارات

القاهرة – إرم
في مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة اليوم» الذى يعرض على قناة "اليوم" التابعة لشبكة "أوربيت" مساء الثلاثاء، قال الفنان الكبير محمد صبحي أن الدفاع عن الجيش لا يكون بالشعارات، وأنه يوجد هناك فرق بين السلام والاستسلام، ويجب رفض أي إهانة يتعرض لها الجندي المصري، مثلما شاهدنا فى فيديو ترويع المجندين وإجبارهم الإدلاء بمطالب الخاطفين.
وأكد صبحي على أن أزمة اختطاف الجنود المصريين فى سيناء، توحي بوجود دولة داخل مصر، ويجب تطهير سيناء بشكل كامل من جميع بؤر الإجرام والجماعات التكفيرية الموجودة بها، وذلك قبل الاهتمام بتطوير محور قناة السويس، لأن أمن سيناء يؤثر على أمن مصر كلها.