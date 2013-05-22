محمد صبحي: الدفاع عن الجيش لايكون بالشعارات

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الفنان المصري يصرح: "ينبغي علينا كمواطنين شرفاء رفض أي إهانة يتعرض لها الجندي المصري، مثلما شاهدنا في فيديو ترويع المجندين وإجبارهم الإدلاء بمطالب الخاطفين".