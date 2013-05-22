مانشستر يونايتد يتصدر إيرادات البث التلفزيوني في انكلترا

قالت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم إن مانشستر يونايتد الفائز باللقب تصدر جدول ايرادات حقوق البث التلفزيوني للمسابقة لموسم 2012-2013 بنحو 61 مليون جنيه استرليني (93 مليون دولار) وهو العام الاخير من التعاقد الحالي الذي امتد لثلاث سنوات.

ونال كوينز بارك رينجرز المملوك لقطب صناعة الطيران توني فرنانديز 40 مليون جنيه استرليني وهو أقل ايراد لناد ينتمي للدوري الانكليزي الممتاز. وهبط كوينز بارك للدرجة الثانية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي ايرادات البث التلفزيوني في المواسم الثلاثة المقبلة إلى 5.5 مليار جنيه استرليني مقارنة بنحو ثلاثة مليارات حاليا.

ويختلف نصيب كل ناد بناء على المركز الذي يحتله في الدوري وعدد المرات التي أذيعت له مباريات على الهواء مباشرة في بريطانيا.