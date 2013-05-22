تونس تعلن أول وفاة بالفيروس التاجي الجديد

تونس- قالت وزارة الصحة التونسية الثلاثاء الماضي إن رجلاً تونسيا عمره 66 عاما توفي بالفيروس التاجي الجديد المنتمي لسلالة فيروس ظهر في الشرق الأوسط العام الماضي.

وقال المتحدث‭‭ ‬‬ بوزارة الصحة ابراهيم العباسي ان الرجل الذي زار المملكة العربية السعودية وكان مريضاً بداء السكري توفي في مستشفى في مدينة المنستير. وهذه أول حالة وفاة بالفيروس الجديد في تونس.

وقال المتحدث ان فحوصا اظهرت ان ابنين للرجل اصيبا بالفيروس وهما تحت الملاحظة الطبية.

وينتمي الفيروس إلى نفس عائلة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد العادية والفيروس الذي سبب تفشيا قاتلا لمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز) عام 2003.

وسجلت حالات للفيروس التاجي الجديد حتى الان في السعودية والاردن وقطر وبريطانيا وفرنسا لكن الغالبية العظمى للحالات كانت في السعودية.