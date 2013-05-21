كيف انتهت "ملحمة" جون سينا ورايباك دون فائز!

إرم – (خاص)

انتهت مباراة قمة مهرجان "Last Man Standing" بين النجم جون سينا والعملاق رايباك دون فائز، بعد مواجهة امتدت إلى ما هو أبعد من حلبة المصارعة.

بداية ظهر تفوق العملاق رايباك واضحاً منذ انطلاق المباراة على خصمه، وكان هو الأقرب للفوز بعد سيطرته على المباراة، لكنه فشل في تحقيق مناله في اللحظات الأولى.

قبل أن ينتفض سينا مرة أخرى رغم إصابته، ويرفض الخسارة.

لكن "الحرب" امتدت إلى الجماهير وصالة الدخول، مع استخدام الكراسي والطاولات والسلالم، وحتى طفايات الحريق.

في لحظة سيطر فيها رايباك، لكن جون سينا أغرقه بدخان طفاية الحريق، وانتظر عد الحكم حتى العشرة إعلاناً بفوزه، لكن العملاق نهض مجدداً وانطلق بسينا حتى لوح الأضواء الزجاجي، قبل أن يسقط كلاهما من مكان مرتفع.

لتدخل بعدها عربة لنقل جون سينا إلى المستشفى، ويدخل بعض المسعفين لمساعدة رايباك على الوقوف والوصول إلى غرفة العلاج، وتنتهي المباراة دون فائز.