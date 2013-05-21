أول قاضٍ عربي رئيساً للجنة الانتخابات الإسرائيلية

إرم – (خاص) محمود الفروخ

عُين قاضي المحكمة العليا في إسرائيل سليم جبران رئيساً للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية خلفا للقاضي إلياكيم روبنشتاين، وأصبح أول مواطن فلسطيني عربي من داخل الخط الأخضر يتولى هذا المنصب الهام والحساس داخل دولة اسرائيل.

وستكون مهمته الأولى الإشراف على سير الانتخابات للسلطات المحلية في إسرائيل، المقرر اإجراؤها في تشرين الأول/اكتوبر القادم، والعمل على التحضير لانتخابات الكنيست الإسرائيلية القادمة.

وسليم جبران هو القاضي العربي الإسرائيلي الوحيد في محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وقد شغل منصب قاض من المحكمة العليا منذ عام 2003، وأصبح عضوا دائما منذ أيار/مايو 2004.

جبران هو أول عربي يحصل على موعد دائم في المحكمة العليا. وهو القاضي العربي الثاني لعقد تعيين المحكمة العليا، على أن يسبقه عبد الرحمن الزعبي، الذي عقد ثابت تعيين تسعة أشهر في عام.

ولد سليم جبران في المستعمرة الألمانية في حيفا إلى أسرة عربية مسيحية. تخرج من كلية التيراسانطة للرهبنة الفرنسيسكانية في عكا.

وحصل على شهادة في القانون من الجامعة العبرية في القدس، ودخل شركة خاصة باعتباره محامي في عام 1970.