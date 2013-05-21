الأردن يغلق حدوده أمام اللاجئين السوريين

عمان - قال لاجئون وموظفو إغاثة أن نقاط العبور الأربعة غير الرسمية التي يستخدمها اللاجئون السوريون الفارون من القصف في محافظة درعا الجنوبية ظلت مغلقةً طوال الأيام الستة الماضية لكن معبر جابر الحدودي الرسمي ظل مفتوحا.

وقال أبو حسين الزعبي وهو موظف إغاثة سوري: "أن هناك 1000 لاجيء سوري تجمعوا عند الحدود الاردنية ولكن السلطات الأردنية امتنعت عن إستقبال اللاجئين مهما كانت ظروفهم باستثناء الجرحى".

وأرجع دبلوماسي غربي إغلاق الحدود لدواعي أمنية قبل اجتماع (أصدقاء سوريا) الأربعاء في عمان، حيث يناقش وزراء خارجية دول غربية وعربية معارضة للرئيس السوري بشار الأسد سبل التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وقال : "الأردنيون قلقون على الأمن وهم يبعثون إشارات إلى المجتمع الدولي تبرز العبء الهائل الواقع على أكتافهم الآن."

ويسعى الأردن الذي يفتقر إلى موارد للحصول على مساعدة من الخارج حتى يتمكن من التعامل مع الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين.

وأكد رئيس بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن إن تدفق اللاجئين تباطأ وانخفض لأعداد قليلة خلال الأيام القليلة الماضية لكنه قال أن الأسباب غير واضحة.

وقال اندرو هاربر "نحن متأكدون تماما أن اللاجئين لا يتوافدون على الحدود. وفي الوقت الراهن الطرق الموصلة إلى الحدود مغلقة."

وصرح بأن أقل من 30 لاجىء وصلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية مقارنة بنحو ألف أو ألفين عادة في اليوم.

وقال هاربر أن هناك حاجة لفعل المزيد لتوسيع نطاق جهود الإغاثة داخل جنوب سوريا لتخفيف العبء عن الأردن الذي تعاني موارده من ضغط شديد.

ومخيم الزعتري في الأردن الذي يستضيف أكثر من مئة الف لاجيء سوري هو أكبر مخيم للاجئين السوريين في المنطقة.