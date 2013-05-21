آبل الأعلى قيمةً بين العلامات التجارية العالمية

(خاص) إرم

كشف تقرير "ميلوارد براون أوبتيمر" عن قائمته السنوية للعلامات التجارية الأغلى قيمة في العالم "براندز 2013" والتي شملت 100 شركة.

وبقيت علامة "آبل" على رأس القائمة بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 1.0% مقارنة مع العام 2012، لكن معدل ارتفاعها جاء أقل من العام الماضي عندما ارتفعت قيمتها 19%.

ويلاحظ احتلال شركات للتكنولوجيا والاتصالات ستة مراكز من العشرة الأوائل، وهو الأمر الذي لم يمنع شركة بحجم ماكدونالدز أن تحتل المرتبة الرابعة، وكوكاكولا التي جاءت في المرتبة الخامسة.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة العلامة التجارية "جنرال إلكتريك" 21% إلى 55.35 مليار دولار، إلا أنها احتلت المرتبة الحادية عشرة، بينما جاءت "تويوتا" في المرتبة الثالثة والعشرين عند 24.49 مليار دولار.

أما "سامسونج" التي تعد أقوى منافسي "آبل" في سوق الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية فحققت تقدما لافتا بعد ارتفاع قيمة علامتها التجارية 51% إلى 21.40 مليار دولار لتحتل المرتبة الثلاثين.