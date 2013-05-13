الأهلي يحسم "قمة" الحدود برأس سمير

القاهرة – حسم الأهلي، المنافس في الدوري المصري، مباراته أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المحلي لكرة القدم الأحد.

وسجل المدافع سعد سمير هدفا بضربة رأس قرب النهاية ليقود الأهلي للفوز 2-1 على حرس الحدود.

وأنهى الأهلي الذي ضمن رسميا المشاركة في دورة رباعية لحسم اللقب الشوط الأول متقدما بهدف سجله وليد سليمان بعد 11 دقيقة من البداية من ركلة جزاء.

لكن حرس الحدود الذي أنزل بالأهلي هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة في الدور الأول من مرحلة المجموعتين أدرك التعادل في الدقيقة 88 بضربة رأس من شريف أشرف مهاجم الأهلي والزمالك سابقا.

غير أن الأهلي الذي قاده المدرب محمد يوسف للمباراة الثانية منذ توليه المسؤولية خلفا لحسام البدري الأسبوع الماضي نجح في اقتناص الفوز بضربة رأس للمدافع الشاب سمير في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ورفع الأهلي رصيده في المجموعة الأولى إلى 30 نقطة بفارق سبع نقاط عن إنبي صاحب المركز الثاني بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة إن الهدف المبكر منح الفريق ثقة كما كانت روح اللاعبين وراء الفوز.

وأضاف "أشكر اللاعبين على روحهم القتالية وأتمنى أن نستمر بهذه الطريقة".

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها تغلب وادي دجلة الذي يقوده هاني رمزي مدرب منتخب مصر الاولمبي سابقا على مضيفه مصر المقاصة 1-صفر لكنه بقي في المركز الأخير.

وسجل جابر سالم الهدف الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الثاني ليرفع رصيد دجلة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة وراء المقاصة صاحب المركز السابع.

وقال رمزي مدرب إنبي وليرس البلجيكي السابق "المشوار لا يزال طويلا ونحتاج إلى تكرار الانتصارات حتى نخرج من عنق الزجاجة".