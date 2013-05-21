الدولار يعوض خسائره بعد تصريحات وزير ياباني بشأن الين

طوكيو - إرتفع الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء بعد أن أوضح وزير ياباني تصريحات سابقة بشأن انخفاض الين الذي تسببت في نزول العملة الأمريكية عن أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة مقابل العملة اليابانية أمس الاثنين.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة إلى 102.69 ين بعد أن قال وزير الإقتصاد أكيرا أماري إنه يأمل أن يستقر الين عند مستوى تبرره العوامل الأساسية وبحيث يكون التأثير على الواردات والصادرات متوازنا.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 83.841 لكنه ظل دون ذروته لمعاملات الجمعة 84.371 وهي الأعلى منذ يوليو تموز 2010.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.9819 دولار أمريكي بعد أن نزل عن 0.98 دولار قبيل صدور محضر وقائع اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي عندما قرر على غير المتوقع خفض الفائدة وهو ما دفع العملة للتراجع بشكل حاد.

وتقدم الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 100.68 ين.