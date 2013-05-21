عاصي الحلاني يؤجّل حفله بأميركا بسبب التأشيرات

بيروت – (خاص) إرم

أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن عن تأجيل حفلته التي كانت مقررة يوم السبت الماضي بسبب انتظاره الحصول على تأشيرة لدخول أميركا، علماً أن المتعهد تقدّم بها منذ حوالي شهرين، لكن السفارة الأمريكية لم تصدرها.

وذكر المنظمون أن تأجيل حفل عاصي المنتظر في أميركا بسبب تأخير إصدار التأشيرة، لا يعني الإلغاء، ولا يشمل باقي الحفلات المنتظرة، حيث أنه من المنتظر صدور التأشيرة للسفر فوراً والبدء بإحياء الحفلات المنتظرة ضمن جولته الأميركية المُعلن عنها منذ عدة أسابيع.

هذا ولم تعلن القنصلية الأميركية في لبنان أي جواب حول هذه التأشيرات سواء بالرفض أو القبول.

وقد وجّه عاصي إعتذاراً إلى الجمهور الذي حجز لحضور حفله المقرر لمساء السبت 18 مايو (أيار) واعداً أن يعوّضها لهم فور حصوله على التأشيرات اللازمة ليكون بينهم بأقرب فرصة، متمنّياً على الجميع أن يعذروه ويعذروا متعهد الحفلات بهذا التأجيل الإضطراري والذي ليس لهما يد فيه.