آلاف العمال بشركة "ارابتك" بدبي يضربون لزيادة رواتبهم

أبوظبي – سليم سطاس

قال اثنان من العاملين في شركة أرابتك - طلبا عدم الكشف عن اسميهما – لوكالة رويترز، أن الالاف من العاملين في مشروعات مختلفة للشركة، لم يتوجهوا إلى عملهم يوم الأحد وظلوا في محل إقامتهم.

وأكد متعاقد مع الشركة حدوث الإضراب، قائلاً إنه اضطر إلى استدعاء عماله من أحد مواقع العمل في دبي، بعد تغيب عمال شركة ارابتك يوم الأحد.

وعلق متحدث باسم ارابتك حول الموضع قائلاً: "نحن نعمل على إيجاد حل للموقف بأسرع ما يمكن مع وزارة العمل وجهاز الشرطة".

هذا وقالت وزارة العمل في دولة الإمارات، إن فريقاً من لجنة إدارة الازمات العمالية بالوزارة يتابع عن كثب إضراب عدد من عمال "ارابتك" عن العمل. وأضافت الوزارة أن "ارابتك" تدفع للعمال طبقاً للعقود التي وقعتها معهم، وقالت أن أماكن إقامتهم تتوافق مع لوائح العمل.

كما قالت إن العمال يتسلمون وجبات، ولديهم وسائل نقل مجانية، ويتمتعون بتأمين على السكن والصحة، وهي خدمات قالت إنها تساوي ما يعادل رواتبهم على الأقل.

وقال عامل لرويترز: "إن العمال يشعرون بالاستياء بسبب تدني الأجور، ولعدم حصولهم على أجر مقابل العمل الإضافي، والعمال يتقاضون ما بين 160 دولاراً و190 دولاراً شهرياً". وتابع بالقول: "بدأ الاحتجاج في أبو ظبي السبت وانضم العمال في دبي يوم الأحد".