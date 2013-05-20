ريال مدريد يعلن "الطلاق" بينه وبين مورينيو

مدريد - أعلن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الاثنين إن ريال وجوزيه مورينيو اتفقا على رحيل المدرب البرتغالي عن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في نهاية الموسم قبل ثلاثة أعوام من انتهاء العقد.

وقال بيريز في مؤتمر صحفي في استاد برنابيو "توصلنا إلى اتفاق لإنهاء العلاقة التعاقدية في نهاية الموسم وذلك بعد الحديث إلى مدربنا جوزيه مورينيو."

وأضاف "اتفق النادي والمدرب على أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء العلاقة."

واوضح بيريز أن ريال لم يحدد بعد المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق خلفا لمورينيو.

وقال "لم نتوصل إلى اتفاق مع أي مدرب. هذه هي مهمتنا في الأيام القليلة المقبلة."