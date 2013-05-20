أسر الشهداء والمصابين يقررون مقاضاة مرسي دولياً

القاهرة – (خاص) عمرو علي

قام عدد كبير من أسر الشهداء الذين سقطوا في ميادين مصر بالقاهرة والمحافظات، بتأسيس رابطة تحمل اسم "ضحايا حكم الإخوان"، وذلك بهدف مواجهة النظام، والقصاص للشهداء الذين سقطوا في عهد الرئيس مرسي، مؤكدين على أنه لا تنازل عن القصاص العادل.

ويؤكد والد الشهيد "خالد مصطفى كامل"، والذي سقط وهو يبلغ من العمر 19 عاماً فقط في أثناء الاشتباكات بين قوات الأمن و الثوار على كورنيش النيل، أن قوات الشرطة أطلقت الخرطوش على ابنه، وأصابته بالمخ والرقبة مما أدى إلى وفاته في الحال، ولم تكتف قوات الأمن المركزي بذلك، بل انهالت عليه بالضرب مستخدمين العصيان الحديدية للتأكد من أنه فارق الحياة، في حادثة تعد قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف والد الشهيد أن هدف الرابطة الجديدة هو تجميع جميع الضحايا والمصابين في فترة حكم الإخوان، والذي وصفه بنظام البلطجية المأجورين قائلاً: "حق أولادنا لن نتركه، ويجب أن يدخل مرسي السجن مثل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وإذا لم يحاسب القضاء المصري محمد مرسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي على جرائهم، فسوف نذهب للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضتهم والحصول على حق أولادنا".

وهدد أحمد خطاب أحد المصابين في عهد جماعة الإخوان، والذي فقد أحدى عينيه، نتيجه إصابة بطلق خرطوش في الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، باللجوء إلى قوة الذراع لاستراد حقوقهم من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد عدم حصولهم على حقهم بالطرق القانونية، قائلاً: "كنت أؤمن مثل الجميع بأن السلمية هي الحل، إلا أن إصابتي خلال أحداث الثورة ضد الإخوان أكدت لي عكس ذلك، وأن السلمية قد ماتت".

وأضاف: "عندما خرجت للتعبير عن غضبي من اغتيال عضو حركة 6 إبريل جابر صلاح "جيكا " في شارع محمد محمود، و تظاهرت مع آلاف الثوار بشارع محمد محمود بشكل سلمي، فوجئت بأحد الأشخاص الذي أعتلى سطح أحد المباني بإطلاق الخرطوش، وإصابه عيني اليمنى، وحرمني من نعمة الإبصار بإحدى عيني، متهماً مليشيات جماعة الإخوان بقنص عيناه، وأنها تمتلك مليشيات وقناصة مدربين تستخدمهم ضد الثوار".

ويقول محمد عبدالله نصر "خطيب ميدان التحرير": "إن نظام الإخوان وجه مماثل لنظام مبارك، بعد أن قتلوا الثوار بدم بارد من أجل الحفاظ على السلطة"، مؤكداً على أنهم متمسكون بالقصاص للشهداء الذين سقطوا فى عهد الإخوان، مشيراً إلى أن الرابطة تهدف لتخليص الدولة من الاحتلال الإخواني، و توفير الأوضاع المادية الجيدة لأسر شهداء حكم الإخوان والمصابين بعد أن باتوا يتسولون.