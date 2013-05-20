سعودي يسرق من رصيد والده أكثر من مليون ريال

إرم – (خاص)

سرق مواطن سعودي 1.1 مليون ريال (حولي 294 ألف دولار) من رصيد والده المالي في أحد بنوك المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية الأحد إن مواطن سعودي في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، فوجئ باختفاء رصيده المالي من أحد البنوك المحلية، حيث تمكن أحد أبنائه من تحويل 1.1 ريال إلى حسابات بنكية أخرى.

وتقدم المواطن ببلاغ رسمي إلى شرطة الأحساء ضد ابنه يتهمه بتحويل تلك المبالغ دون معرفته، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها في الشكوى حيث تم إيقاف الشاب والتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

وقالت الصحيفة اليومية إن المبلغ المسروق هو "تحويشة العمر"، حيث قام المواطن مؤخراً ببيع منزله الذي تسكنه العائلة في الأحساء وإيداع المبلغ كاملاً في حسابه البنكي الشخصي، أملاً في شراء منزلاً جديداً في مدينة الدمام.

وعندما ذهب المواطن لسحب المبلغ، فوجئ بوجود 850 ريالاً فقط، وما يزال الأب يعيش صدمة فعل ابنه الذي حامت الشكوك حوله لكثرة سفرياته فجأة في الأيام الأخيرة إلى إحدى الدول الخليجية المجاورة قبل اكتشاف أمره وتوقيفه على ذمة القضية.