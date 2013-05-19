السلفيون بالأردن يهاجمون بالأسلحة الحادة المشاركين بندوة

عمان – (خاص)

هاجمت مجموعات من السلفيين في الأردن بعض المشاركين في ندوة بالقرب من مجمع النقابات المهنية في إربد.

وقال الشهود أن السلفيين هاجموا النشطاء بحجة أنهم إرهابيين وداعمين للنظام السوري، حيث كان يستعد هؤلاء لإقامة ندوة تحت عنوان رفض تواجد القوات الامريكية على أرض الأردن.

وفور وصول المشاركين الى مجمع النقابات المهنية باربد قامت مجموعات من السلفين المسلحين بالأسلحة البيضاء والسيوف، مما أدى إلى إصابة أحد الحضور "هاني النشاش" بطعنة أدت لنقله إلى المستشفى.

ويذكر أن قوات الدرك الأردني لم تقم بالتدخل لحماية المشاركين، و صد هجوم السلفيين.