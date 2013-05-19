الوحدة يقهر العين في "الكلاسيكو".. وتأجيل حسم الهبوط

دبي - تأجل مرة أخرى حسم هوية الفريق الثاني الذي سيهبط من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد تعادل الشعب مع الوصل بدون أهداف وفوز دبا الفجيرة على اتحاد كلباء 2-1 في الجولة 25 وقبل الأخيرة السبت.

وكان الشعب بحاجة إلى الفوز ليضمن رسميا البقاء في دوري الأضواء لكنه تعادل ليصبح رصيده 22 نقطة مع إعطاء فرصة لمنافسه دبا الفجيرة الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة وأصبح بحاجة إلى فوز في الجولة الأخيرة مع تعثر منافسه.

وسيلعب الشعب في الجولة الأخيرة المقررة في 25 أيار/مايو الجاري مع الشباب وسيلتقي دبا الفجيرة مع عجمان.

ولم يقدم الشعب العرض المنتظر وكاد أن يخسر على ملعبه بفضل خطورة لاعب الوصل الكاميروني اشيل ايمانا الذي سدد كرتين الأولى مع نهاية الشوط الأول والثانية ارتدت من العارضة في الشوط الثاني.

أما دبا الفجيرة بقيادة المدرب الوطني عبد الله المسفر فتأخر بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة وسجله الاردني عامر ذيب لاعب اتحاد كلباء فريق الذيل الذي تأكد هبوطه في وقت سابق.

لكن دبا الفجيرة رد بهدفين في الدقيقتين 70 و83 عبر نجم محمد والبرازيلي اليكس ليحتفظ بأمله في البقاء خاصة أن المدرب المسفر أكد أكثر من مرة تمسكه بالفرصة حتى لو كانت ضعيفة.

وفاز الوحدة على العين بطل المسابقة 2-صفر بفضل هدفين سجلهما سالم صالح والسنغالي بابا ويغو في الدقيقتين 45 و75.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 38 نقطة في المركز السابع مقابل 59 نقطة للعين المتصدر الذي حسم لقب الدوري في وقت سابق.

وتلقى النصر هزيمة مفاجئة أمام الظفرة 2-1 بعد أن سجل بندر محمد وماكيتي ديوب هدفي الظفرة في الدقيقتين 46 و56.

وتراجع النصر إلى المركز السادس وله 39 نقطة مقابل 33 نقطة للظفرة.

وضمن الأهلي احتلال المركز الثاني بفوزه على عجمان المتوج قبل أيام بلقب كأس المحترفين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل التشيلي لويس خيمينز هدفين في الدقيقتين 26 و80 وسجل أحمد خليل هدفا في الدقيقة 66 ليرتفع رصيد الأهلي الى 51 نقطة مقابل 29 لعجمان.

وحقق الشباب فوزا معنويا على دبي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما البرازيليان لويس هنريكي وسياو في الدقيقتين 76 و87.