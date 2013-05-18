نيللي مقدسي تنفي تمثيلها أفلاماً جنسية

القاهرة- (خاص) من أحمد السماحي

نفت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي في حوار خاص تمثيلها أفلاماً جنسية، وقالت "كل ما يثار عنها في هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة".

وأعتبرت مقدسي التي تعيش حالياً قصة حب مع سياسي لبناني، أن وسائل الإعلام وخاصة المواقع الإلكترونية تحاول دائماً تشويق القارئ وحثه على المتابعة بتضخيم وتهويل الأحداث والتصريحات، دون الإكتراث إلى عواقب التضليل وآثارها على حياة الناس.

وقالت مقدسي إنها تعاني كثيراً من تحريف وسائل الإعلام لتصريحاتها، وكان آخرها تحريف إجاباتها لأسئلة عن عذرية البنات.

وعن سبب غيابها إعلامياً في الفترة الأخيرة قالت مقدسي إنه ناجم عن عدم وجود أعمال فنية جديدة، وأنها لا تتعمد خلق أو فبركة "شائعة أو أخبار كاذبة" للظهورعلى الفضائيات أو في الصحف كما يفعل بعض الفنانيين.

ورغم الظروف التي تمر بها بلدان الربيع العربي قالت مقدسي إنها أعدت أغنية عنوانها "يا حبيبتي يا مصر" للشاعر والملحن محمد رفاعي.

وتقيم مقدسي حالياً في دبي لتصوير برنامج رياضي جديد سيعرض على الفضائية اللبنانية LBC، ومن المتوقع أن يتم تصويره خلال مايو الجاري ويونيو المقبل.

وكشفت الفنانة اللبنانية عزمها خوض تجربة التمثيل عند الإنتهاء من تصوير برنامجها في دبي بالمشاركة في مسلسل رفضت الإفصاح عن هويته أوتفاصيله.