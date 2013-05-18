اليابان تدعم مشاريع افريقيا بملياري دولار

وقالت التقارير إن وزير التجارة الياباني توشيميتسو موتيجي أعلن عن الخطة خلال اجتماع وزاري افريقي ياباني عقد في طوكيو.

وسيقدم الدعم المالي عن طريق مؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية التي تديرها الدولة.

ويشارك عدد من الشركات اليابانية في مشاريع للموارد الطبيعية بافريقيا من بينها مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزامبيق تشارك به ميتسوي ومشروع لفحم الكوك في نفس البلد تعمل به نيبون ستيل وسوميتومو ميتال.