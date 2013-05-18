العنف الطائفي يقتل شخصا ويصيب العشرات في مصر

وقالت المصادر إن شجاراً بين شابين احدهما مسيحي والآخر مسلم تحول إلى صراع عائلي أثار اشتباكات في منطقة بغرب الاسكندرية.

وتراشق الجانبان بقنابل بنزين قبل أن تتدخل قوات الأمن وتطوق المنطقة الواقعة حول الكنيسة.

وقال مصدر امني لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية أشخاص بعد اشتباكات استمرت نحو ساعتين.

وقتل مالايقل عن خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 80 اخرين في اشتباكات وقعت الشهر الماضي بين مسيحين ومسلمين في الكاتدرائية الارثوذكسية في القاهرة بعد قداس جنازة اربعة مسيحيين قتلوا في اعمال عنف طائفية مع مسلمين.