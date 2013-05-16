دناتا تشتري حصة إير فرانس في مشروع إيطالي

ولم تذكر تفاصيل مالية عن الصفقة.

وتمضي دناتا قدماً في خطة توسع منذ ما يزيد عن عامين واستحوذت على حصص في ثلاث شركات لخدمات التموين الجوية وهي ألفا فلايت جروب ووينجز إنفلايت سيرفيس في جنوب أفريقيا وأون روت انترناشونال.

وتعمل سيرفير إيرشيف ومقرها إيطاليا في 23 مطاراً من بينها روما وميلانو وفينيسيا وتوظف نحو 700 موظف وتنتج حوالي 40 ألف وجبة يوميا.

وعلى مستوى العالم فإن شركات الطيران تسعى لتقليص أنشطتها في مجال التموين لتركز على تعزيز هوامش الأرباح.

وقالت تقارير العام الماضي إن إير‭ ‬فرانس-كيه.إل.إم تدرس بيع وحدتها للتموين سيرفير بالكامل مقابل 300 مليون يورو.