مؤشر بورصة عمّان ينهي الأسبوع على انخفاض

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أنهت الأسهم الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض نتيجة عمليات بيع أسهم ريادية بقيادة مناجم الفوسفات وسط تداولات غلب عليها إغلاق مراكز.