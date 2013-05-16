مؤشر بورصة عمّان ينهي الأسبوع على انخفاض

أغلق المؤشر العام للبورصة الأردنية الخميس متراجعا بنسبة 0.26 بالمئة إلى 2017.7 نقطة في حين ارتفعت قيمة التداول إلى 13.4 مليون دينار مقارنة مع 8.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال جواد الخروف رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية إن البورصة شهدت ارتفاعا في قيمة التداول ككل نهاية أسبوع نتيجة لإغلاق حسابات لمتعاملين.
وأضاف الخروف "نتوقع أن يتحسن المؤشر خلال الأسبوع المقبل".
وتراجع سهم البنك العربي 0.7 بالمئة إلى 7.09 دينار فيما انخفض سهم الكهرباء الأردنية 0.61 بالمئة إلى 3.24 دينار.
وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.2 بالمئة إلى 4.91 دينار وهبط سهم الفوسفات الأردنية 4.09 بالمئة إلى 10.54 دينار.