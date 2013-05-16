الاتحاد يواجه الفتح.. والأهلي يلتقي الشباب في الكأس

جدة – يخوض الاتحاد، المنافس في الدوري السعودي مباراة صعبة أمام بطل الدوري الفتح ضمن ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك السعودية للأندية الأبطال لكرة القدم الجمعة.

ويتطلع الاتحاد إلى حصول لاعبيه الشبان على دفعة جديدة عندما يستضيف الفتح بطل الدوري الجمعة.

وبعد استغناء الاتحاد مؤخرا عن مجموعة من أبرز لاعبيه على رأسهم القائد محمد نور واجه النادي انتقادات حادة من الجماهير ووسائل الإعلام لكن فوزه على غريمه الهلال في دور الثمانية للمسابقة أعاد له الكثير من الهدوء المفقود وزادت تطلعاته في البطولة.

وأكد محمد الفايز رئيس النادي المنتمي لمدينة جدة أنه يرفض الحديث في الوقت الحالي عن تفكيره فيما يتعلق بإمكانية إحراز الكأس لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد إمكانية التفوق على الفتح.

وقال الفايز في تصريحات تلفزيونية "لا نبحث عن الكأس عن طريق وضع ضغوط على اللاعبين. الفريق الشاب يكتسب الخبرة وأعتقد الأداء (حاليا) يفرح كل الاتحاديين ويفرحني أنا ومجلس الإدارة ويفرح اللاعبين أيضا".

وأضاف "مهمتنا ليست مستحيلة والمهم استمرار الروح ولا يوجد شيء مستحيل لكن لا أعد بشيء. الفتح نفسه كان حقق فوزا كبيرا على الاتفاق في الدوري لكنه تفوق بصعوبة في كأس الملك".

وبلغ الفتح - الذي أحرز لقب الدوري هذا الموسم بشكل مفاجيء للمرة الأولى في تاريخه - المربع الذهبي بعدما تعادل على أرضه مع الاتفاق في مباراة الذهاب 2-2 قبل أن يحول تأخره في لقاء الإياب بهدف لفوز ثمين 2-1 مستفيدا من ثنائية القائد حمدان الحمدان في أقل من خمس دقائق. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تفوق الفتح على الاتفاق 4-صفر في الجولة الأخيرة للدوري.

واجتاز الاتحاد دور الثمانية بعد فوزه بصعوبة على أرضه على الهلال 3-2 قبل أن يدرك التعادل قرب النهاية 1-1 في لقاء الإياب ليطيح بغريمه التقليدي الذي كان يمني نفسه بإحراز اللقب.

ورغم صحوة الاتحاد فإن مهمته أمام الفتح عندما يلتقي الفريقان في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ربما تكون أصعب من مواجهة الهلال في ظل خسارة الفريق في الدوري ذهابا وإيابا أمام منافسه القادم من الأحساء 2-1 و2-صفر.

ويعتمد الاسباني بينات سان خوسيه مدرب الاتحاد على ثنائي الخبرة سعود كريري وأسامة المولد إضافة إلى مجموعة من الشبان من عينة المتألق عبد الرحمن الغامدي صاحب هدف التأهل للدور قبل النهائي ومختار فلاتة وفهد المولد ومحمد قاسم والحارس فواز القرني.

وسيفتقد الاتحاد جهود لاعبه المجري جورجي ساندور الذي يمثل قوة كبيرة في وسط الملعب بسبب الإيقاف.

ولدى فتحي الجبال مدرب الفتح تشكيلة ثابتة تضم الحمدان والبرازيلي ايلتون جوزيه ولاعب الوسط حسين المقهوي والهداف الكونغولي دوريس سالومو الذي تحوم شكوك حول قدرته على مشاركته بسبب معاناته من إصابة بسيطة.

وفي اليوم التالي لهذه المباراة سيستضيف الملعب ذاته مباراة الأهلي المنتمي لمدينة جدة - والذي يخوض مبارياته على أرضه مثل الاتحاد في مكة هذا الموسم - مع الشباب وسط ظروف متشابهة وروح معنوية عالية للفريقين.

وتأتي هذه المواجهة بعد تعادل الأهلي في قطر مع الجيش 1-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا واقترابه من التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية بينما فاز الشباب في الدوحة على الغرافة 2-1 الثلاثاء الماضي أيضا.

وسيخوض الأهلي - الفائز بلقب كأس الملك في آخر موسمين - والشباب مباراة الدور قبل النهائي قبل أن يستضيف كل منهما مباراة الإياب في بطولة آسيا الثلاثاء المقبل.

وتأهل الأهلي للدور قبل النهائي بفوزه ذهابا وإيابا على النصر 3-1 بينما تغلب الشباب على الرائد أيضا في المباراتين 2-صفر و3-1.

ولم يتمكن الشباب من التفوق على الأهلي في الدوري هذا الموسم إذ خسر ذهابا 1-صفر وتعادل 2-2 في لقاء الإياب لكن الفرصة ربما تكون سانحة أمامه هذه المرة في ظل الغياب المنتظر لفيكتور سيمويس وعماد الحوسني ثنائي هجوم الأهلي إضافة إلى الحارس ياسر المسيليم بسبب الإصابة.

ورغم إمكانية التأثر بشكل سلبي في الناحية الهجومية خاصة بعد خروج المهاجم بدر الخميس مصابا أمام الجيش الثلاثاء الماضي في لقاء أجرى فيه المدرب الصربي اليكس ايليتش تغييراته الثلاثة بشكل اضطراري تبقى تشكيلة الأهلي تضم مجموعة من عناصر الخبرة.

وبوسع الأهلي الاعتماد على ثلاثي الوسط المميز المكون من البرازيلي برونو سيزار والقائد تيسير الجاسم والكولومبي خايرو بالومينو إضافة إلى المدافع القوي أسامة هوساوي.

ولا يعاني الشباب من غيابات مؤثرة بعد تعافي الارجنتيني سيباستيان تيغالي ونجاحه في تسجيل هدف أمام الغرافة إضافة إلى نجاح البديل ناصر الشمراني مهاجم منتخب السعودية في إحراز هدف الفوز في قطر وتألق صانع اللعب البرازيلي مارسيلو كماتشو لاعب الأهلي السابق.

وستقام جولة الإياب بعد أسبوع على أن تقام المباراة النهائية في الرياض يوم 29 أيار/مايو الجاري في ختام الموسم الرياضي السعودي.