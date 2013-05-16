في البحرين.. طردته من الفندق فدهسها انتقاماً

أبوظبي – (خاص) من أحمد ديب

عمد سائح عربي في البحرين على دهس فتاة، تسببت بطرده من الفندق الذي كان يقيم به، عن طريق رجال الأمن، بعد مشادة وخلاف دار بينهما.

وبحسب رواية الشهود، فإن السائح كان يسهر في نفس الفندق الذي تتواجد فيه الفتاة، عندما وقع الخلاف بينهما، ليتطور إلى شجار ويتدخل موظفو الأمن ويطردونه خارج الفندق ومنعه من الدخول مرة أخرى.

وبسبب الحالة التي كان عليها الرجل، فما كان منه إلا أن استقل سيارته وانتظرها خارج الفندق لحين خروجها، وعند رؤيتها انطلق مسرعاً نحوها بهدف قتلها، حيث قام بدهسها مع أحد رجال الأمن من الجنسية الآسيوية، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى.

وتم بعدها إلقاء القبض على المتهم "السائح العربي" وإحالته إلى مركز الشرطة، ثم أحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحسبه سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، فإن النيابة العامة وجهت له تهمة الشروع في القتل ضد الفتاة.