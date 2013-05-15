مصري يصور "ليلة الدخلة" ويبيع النسخة بـ100 جنيه

أبوظبي – (خاص) من أحمد ديب

شهدت مدينة الإسكندرية المصرية واحدة من أغرب القضايا التي تحدث في المدينة الساحلية، خاصة من ناحية الزوج وزوجته.

حيث أقدم مهندس مصري في الإسكندرية على تصوير "ليلة الدخلة" مع زوجته الشابة، ثم عمد على بيع النسخة منه بسعر زهيد بلغ 100 جنيه مصري.

وفي تفاصيل القضية، فإن زوجة المهندس وفي يوم ذهابها لشراء بعض اللوازم للمنزل، تحرش بها أحد الشباب، قبل أن تصفعه وترده، وتهدده بأنها ستخبر زوجها، وجاء كلامه صادماً لها عندما قال لها أن زوجها صورها وباع النسخة من الفيديو بـ100 جنيه.

ثم انطلقت بعدها إلى جنائيات الإسكندرية لتقديم بلاغ فيه وفي الحادثة.

وقامت بعدها شرطة المدينة بتفتيش الشقة الخاصة به، حيث وجدت عندما كاميرا فيديو خاصة، ومئات النسخ من الأفلام التي صورها سابقاً مع فتيات أخريات.

كما حصلت الشرطة على نسخ من الفيديو الأخير الذي صوره مع زوجته.