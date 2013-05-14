استهلاك القهوة والشاي بالإمارات ينمو 85%

شهد العالم العربي نمواً هائلاً في مستويات استهلاك القهوة والشاي بمعدل ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي، في الوقت الذي برزت فيه دولة الإمارات كدافع رئيسي لعجلة هذا النمو المطّرد مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 85% في حجم الاستهلاك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتفيد التقديرات بأن تحقق الإمارات نمواً بمعدل 80% في حجم مبيعات القهوة خلال الفترة بين عامي 2009 و2014، أي بنمو سنوي مركب يتجاوز 12%، وهو ما يجعل منها سوق القهوة الأسرع نمواً في العالم من حيث الحجم. وبالمقابل، يتواصل تزايد الطلب على الشاي، المشروب الثاني الأكثر شعبية بعد الماء في الإمارات، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 50% على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتستعد الإمارات مجدداً لاحتضان "مهرجان القهوة والشاي العالمي 2013" في الفترة بين 8 و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في فندق الميدان في ند الشبا بدبي، تأكيداً على مكانتها الطليعية كسوق عالمية رائدة للقهوة والشاي. ويحظى الحدث بأهمية استراتيجية باعتباره الحدث الوحيد المتخصص بالقهوة والشاي في العالم العربي والذي يوفر منصة متكاملة لتسليط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بالقهوة والشاي ومنتجات وخدمات ومعدات وتجهيزات المقاهي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ريان غودينهو، المنسق العام لـ "مهرجانات القهوة العالمية" في الإمارات: "يأتي تنظيم "مهرجان القهوة والشاي العالمي" في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو المطّرد والمكانة الطليعية لدولة الإمارات كسوق عالمية رئيسية لمنتجات القهوة والشاي. وحققت الدورة الماضية نقلة نوعية على صعيد طبيعة وأعداد الزوّار والعارضين على السواء واضعةً معايير جديدة للتميز، حيث استقطبت أكثر من 80 شركة من مختلف أنحاء العالم وما يقارب 8,000 زائر دولي".

وفي إطار تعاونه مع "الجمعية الأمريكية للقهوة" (SCAA)، سيشهد المهرجان تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعليّة وبرامج التدريب المعتمدة والمصمّمة خصيصاً لمساعدة المشاركين على ضمان تقديم منتجات وخدمات مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية. كما سيتخلل جدول أعمال الحدث استضافة "بطولة الإمارات للباريستا" و"البطولة الوطنية لفن إعداد القهوة بالحليب"، حيث سيشارك أفضل صانعي القهوة في الدولة في مجموعة من المنافسات الإبداعية التي ستحدد هوية الفائز الذي سيحظى بشرف تمثيل الإمارات في "بطولة العالم للباريستا 2014".

ويستقطب "مهرجان القهوة والشاي العالمي" سنوياً أبرز الخبراء والمختصين في عالم القهوة والشاي من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق العربي وشمال وجنوب أفريقيا ومنطقة بحر قزوين وشبه القارة الهندية وغيرها.