سعودية متنكرة بزي رجل تهاجم الشرطة وتحرق سيارة زوجها

الرياض - ريمون القس

نقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الثلاثاء عن من مصادر - دون أن تذكرها- إنه عند وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق هددت المرأة رجال الأمن بساطور كانت تحمله لمنعهم من إطفاء الحريق، وتهجمت عليهم، وقطعت أحد خراطيم المياه بساطور كانت تحمله.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة تبوك، العقيد ممدوح العنزي، إنهم تبلغوا بأن امرأة متنكرة بزي رجالي تحمل سلاحاً أبيض أشعلت السيارة (جيب.. موديل 2007)، فانتقلت فرقتان من الدفاع المدني وأخمدتا الحريق، بينما قبض أحد أفراد الدفاع المدني على المرأة المتنكرة، بعد محاولتها إعاقة رجال الدفاع المدني، لكن مجموعة من الشباب أدخلوا المرأة المتنكرة إلى منزلها، أثناء متابعة أفراد فريق الدفاع المدني إطفاء الحريق.

وأشارت الصحيفة وجود سلاح، وأعيرة نارية، في السيارة المحترقة، دون أن تشير إلى سبب إقدام المرأة على فعلتها.