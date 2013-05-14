وزير خارجية مصر يحذر مجدداً من انتهاك الأقصى

أكد محمد عمرو فى بيان للخارجية المصرية اليوم أهمية وقف كافة هذه الإجراءات غير المشروعة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

وحذر من مغبة استمرار إسرائيل في انتهاكاتها في القدس وبالأخص تزايد وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين.

وأضاف وزير الخارجية المصري أنه قد وجه البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لمواصلة وتعزيز الجهود التي بدأتها المجموعة العربية هناك لتسليط الأضواء على تلك الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية وذلك من خلال إجراء اتصالات عاجلة مع سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي لحثهم على تحمل مسئولياتهم في هذا الشأن. وأشاد عمرو بقرار مجلس الجامعة العربية الذي اعتمده أمس الأحد برئاسة وفد مصر في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين مضيفاً أن مصر تعتزم مواصلة جهودها ومساعيها النشطة لمتابعة تنفيذ هذا القرار وما تضمنه من إجراءات على صعيد الأمم المتحدة وبالتنسيق مع أمين عام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفى إطار منظمة اليونسكو للتصدى للممارسات الإسرائيلية وإدانتها وإيجاد السبل الكفيلة بوضع حد نهائي لها.