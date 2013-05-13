تصوير الجزء الثامن من "فاست أند فيريوس" في مصر

أبوظبي – أحمد ديب

أكد النجم الهوليوودي فان ديزل أنه سيتم تصوير الجزء الثامن من سلسلة أفلام المتعة والأكشن "فاست أند فيريوس" في جمهورية مصر العربية.

وقال فان ديزل في حديث على قناة "إم بي سي" وبرنامج "سكوب" أنه ثمة فكرة حول تصوير الجزء القادم في مصر، والاستفادة من تاريخ هذه البلاد في الفيلم القادم.

وقال "أقول لمن شاهدوني في القاهرة، وفي الإسكندرية، وفي الأهرامات، أننا ناقشنا فكرة تصوير الجزء الثامن في مصر، وهي فكرة مطروحة وبقوة".

كما تحدث النجم عن عشقه للمجازفة والأكشن، وهو ما يقوم به في معظم أفلامه، لكنه حذر في نفس الوقت الشباب من تقليد ما يقوم به سواء في المنزل أو خارجه.

وفي سؤاله حول عشقه للسيارات وأصوات إطلاق النار قال "نحن في عالم التمثيل، وعلينا التأقلم مع هذا العالم، خاصة إذا أردنا تصوير هذا النوم من الأفلام، كما أنه شيء ممتع".

وختم فان ديزل قائلاً "إلى كل أنصارنا المصريين الرائعين، نخطط للذهاب إلى مصر لتصوير الجزء الثامن من (فاست)".