لأول مرة في تاريخ الملاعب السعودية .. تأجير كبائن تشجيع عائلية

الرياض - ريمون القس

نقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الحربي قوله إن عدد الحضور الجماهيري في ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة -الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج- سيرتفع إلى 32 ألف متفرج، فضلاً عن إنشاء عدد من الكبائن سيتم تأجيرها بشكل سنوي لاستقطاب أكبر عدد من الأسر والعوائل من خلال هذه الكبائن.

وجاءت تصريحات "الحربي" خلال استضافته من كلية الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز في جدة نهاية الأسبوع الماضي.

ولكرة القدم في المملكة العربية السعودية شعبية واسعة، وتحظى بدعم حكومي وأهلي منقطع النظير.

ولا تسمح الرياض إلا بالتواجد الذكوري في ملاعب السعودية، لكن خلال الأعوام السابقة، نشرت صحف محلية -أكثر من مرة- صوراً لنساء يتابعن مباريات رياضية، وهو ما أثار جدلاً في المجتمع السعودي المحافظ وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، ما دفع إحدى تلك الصحف على إثرها لتكتب إن تلك النساء هم إعلاميات.