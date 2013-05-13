العين "البطل" يسقط في فخ التعادل مع بني ياس

دبي – فشل العين الإماراتي، حامل اللقب وبطل الموسم الحالي، من الحفاظ على تقدمه بهدفين في مرمى بني ياس، ليتعادل معه 2-2 في الدقائق الأخيرة من الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإماراتي.

وسجل المهاجم السنغالي اندريه سنغاهور هدفين قرب النهاية ليقود بني ياس لتحويل تخلفه بهدفين إلى تعادل 2-2 بطل الدوري.

ووضع اسامواه جيان مهاجم غانا العين في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 23 ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 65 بتسديدة من فوق الحارس.

إلا أن سنغاهور استغل خطأ دفاعيا ليدرك التعادل لبني ياس - الذي تأهل لنهائي دوري أبطال الخليج الأسبوع الماضي - في الدقيقة 74 ثم سجل الهدف الثاني بضربة رأس عقب تمريرة عرضية من عامر عبد الرحمن قبل أربع دقائق على النهاية.

وارتفع رصيد العين الذي حسم اللقب الشهر الماضي إلى 59 نقطة من 24 مباراة قبل جولتين على نهاية المسابقة. ويحتل بني ياس المركز الثالث وله 44 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الجزيرة صاحب المركز الرابع.