ميونيخ يبيع ماريو غوميز لفيورنتينا

ميونيخ - قال نادي بايرن ميونيخ بطل أوروبا ودوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الإثنين، إن مهاجمه ماريو جوميز سيترك الفريق لينضم إلى فيورنتينا الإيطالي بعد اتفاق الناديين على كافة تفاصيل الصفقة مع اللاعب.
وقال كارل هاينز رومنيجه لموقع النادي البافاري على الإنترنت "أراد ماريو جوميز ترك بايرن ميونيخ لينضم إلى فيورنتينا."
وأصبح جوميز مهاجم منتخب ألمانيا أغلى لاعبي الدوري الألماني عندما انتقل إلى بايرن من شتوتجارت قبل أربع سنوات، ويمتلك سجلاً تهديفياً رائعاَ مع الفريق البافاري.
لكن جوميز كان بديلاً لماريو مانزوكيتش في أغلب فترات الموسم الماضي الذي أحرز فيه بايرن ألقاب الدوري والكأس في ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا.