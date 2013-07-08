ميونيخ يبيع ماريو غوميز لفيورنتينا

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ينتقل اللاعب ماريو غوميز للعب في نادي فيورنتينا الإيطالي بعد ان وافق ناديه بايرن ميونيخ على بيعه، بعد أن أمضى فيه أربع سنوات قادماً من شتوتجارت.