خلاف بين "تنظيم الاتصالات" و"الإمارات اليوم" حول سكايب

أبوظبي - سليم سطاس

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة تصريحاً بشأن المعلومات الواردة في جريدة الإمارات اليوم عن استخدام "سكايب" والعقوبات المالية المترتبة على ذلك.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تنفي هيئة تنظيم الاتصالات المعلومات الواردة في الخبر الصحفي الصادر عن جريدة "الإمارات اليوم" بتاريخ 12 مايو 2013 بعنوان (تنظيم الاتصالات: غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة تصل إلى مليون درهم)" .

وتؤكد الهيئة بعدم صحة ودقة المعلومات المذكورة، كما أن الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.

وكانت الإمارات اليوم قد ذكرت على موقعها الإلكتروني أن لديها تصريحات حرفية موثقة لديها لهيئة تنظيم الاتصالات، تؤكد فيها ان استخدام "سكايب" هاتفيا يؤدي للحبس او الغرامة. وفقا لقانون الاتصالات لسنة 2003.

جاء هذا بعد أن نشرت الجريدة خبراً يقول بأن قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (‬71) ينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ‬50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص. كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ‬50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.