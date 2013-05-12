مصر تتنظر مليار دولار من الوديعة التركية

قال مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه، إن الشريحة الثانية من الوديعة التركية، سيتم توجيهها إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لشروط الجانب التركي، ونحن نحتاجها لتمويل هذه المشاريع محلياً.

ووفقاً لما ذكرته رويترز، فقد أضاف المسؤول الحكومي أن وزارة المالية لم تكن طرفاً في مفاوضات الحصول على حزمة المساعدات المالية القطرية بقيمة 5.5 مليار دولار، حيث كانت طرفاً ثانياً، وفقاً لقوله، بينما كان البنك المركزي المصري الطرف الأول، حيث اتفق الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك السابق، على تفاصيل الحزمة وقتها مع قطر.

وأوضح أن البنك المركزي ليس بإمكانه إصدار سندات أو أذون، خاصة أن هذا الشأن اختصاص أصيل لوزارة المالية، بينما يمكنه فقط استقبال الودائع، وكلفت الحكومة «العقدة» وقتها بالسفر إلى قطر، لإتمام الحصول على المساعدات بالأمرالمباشر، حيث حصلنا منها على 4 مليارات دولار وديعة، منها 2.5 مليار تم تحويلها لسندات، ومنحة بقيمة 1.5مليار دولار.