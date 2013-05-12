زلزال جديد في إيران يشعر به الإماراتيون

سجلت محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل زلزالاً بقوة 6.3 درجات بمقياس ريختر على عمق 33 كيلومتراً، وذلك في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق من صباح أمس، جنوب إيران وعلى بعد نحو 208 كيلومترات شمال شرق رأس الخيمة، وبشدة زلزالية بحدود ثلاث درجات، حسب مقياس "ميركالي".

وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير للهزة على الدولة، موضحاً أنه تم تسجيل 18 هزة تابعة كانت أقواها بقوة 5.6 درجات الساعة السابعة وتسع دقائق.

يُذكر أن هذه المنطقة تعرضت يوم الخميس الماضي لهزة بقوة 4.9 درجات الساعة 12 ودقيقة ظهراً، مع عدم وجود أي تأثير على الإمارات من هذا الزلازل.