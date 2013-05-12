تجاوز الإشارات يسبب ‬11٪ من حوادث أبوظبي

حذرت هيئة مرور أبوظبي قائدي المركبات من زيادة السرعة للوصول إلى الإشارة الضوئية بعد تحولها من اللون الأخضر إلى الأصفر، وقبل تحولها إلى اللون الأحمر.

فقد أشارت الهيئة إلى خطورة الحوادث المرورية التي تقع بسبب اندفاع وسرعة المركبات المتجـاوزة للإشارة الضوئية الحمراء، على نحو يؤدي إلى وقوع حـوادث صدم جسيمة مع المركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى، ينتج عـنها غالباً وفيات وإصابات بليغة، بحسب ما ذكرته "الإمارات اليوم".

ودعا رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، المقدم جمال سالم، في إطار البرامج التوعوية لأسبوع المرور العربي، الذي يتم تنظيمه تحت شعار «سلامتي مسؤوليتي»، قائدي المركبات إلى خفض السرعات بالقرب من التقاطعات، قائلاً إن تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء مسؤولية السائق الذي يعرض نفسه ومستخدمي الطريق الآخرين لخطورة حوادث التصادم بين المركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى على التقاطعات، وحثهم على الالتزام بالوقوف وعدم تجاوز الإشارة عندما تتحول إلى اللون الأحمر.

وأوضح أن قانون السير والمرور الاتحادي نصّ بشأن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على غرامة ‬800 درهم، وثماني نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة ‬15 يوماً، وتُحرر مخالفتها حضورياً وغيابياً.

وأشار الى أن مرور أبوظبي شغلت نظاماً جديداً لرصد متجاوزي الإشارة الحمراء والوقوف في الصندوق الأصفر، إذ تم تركيب ‬40 كاميرا على التقاطعات المختلفة بأبوظبي تعد الأحدث في مجال المراقبة، وتعمل الكاميرات على مدار الساعة بمراقبة التقاطع بالكامل وبدقة عالية لرصد متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء.