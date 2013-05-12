هانا مونتانا "الطفلة" أكثر النساء إثارة بنظر الرجال

أبوظبي – أحمد ديب

حصدت المطربة الشابة مايلي سايروس، المعروفة بـ"هانا مونتانا" بين شباب الجيل خاصة ممن يتابع إنتاجات عالم ديزني، لقب أكثر النساء إثارة في العالم بنظر الرجال.

وتقدمت مايلي على العديد من نجمات جيلها أبرزهن سيلينا غوميز وريهانا، حيث تحولت من طفلة إلى شابة مندفعة متألقة.

حيث نشرت مجلة "ماكسيم" قائمة من 100 اسم بأكثر النساء إثارة بالنسبة للرجال، تصدرتها مايلي سايرس بتفوق.

وبالنسبة للمجلة، جاءت في المركز الثاني سيلينا غوميز، تلتها النجمة السمراء ريهانا، ثم ميلا كونيس النجمة الشابة.

والمفاجأة كانت في غياب نجمة الموسم السابق بار رافايلي عن قائمة الثلاثي الأول.

إلى جانب أسماء تصدرت القائمة سابقاً أيضاً أمثال كاتي بيري وأوليفيا وايلد.