ياس ووتروورلد تفوز بجائزة أفضل المعالم السياحية بالشرق الأوسط

أبوظبي - سليم سطاس

تجذب ياس ووتروورلد أبوظبي أعداداً كبيرة من الزوار بعد مرور خمسة أشهر فقط من افتتاحها، وهذا ما أهلها للحصول على لقب "أفضل المعالم السياحية في الشرق الأوسط" خلال حفل جوائز السفر العالمية 2013.

وقد احتلت مؤخراً مركز أفضل ثاني حديقة ألعاب مائية في عالم من بين 20 حديقة مائية ضمن قائمة صحيفة لوس انجلوس تايم الأمريكية.

تسلم الجائزة مايك أوزوالد، المدير العام لحديقة ياس ووتروورلد الذي علَق قائلاً: "عندما افتتحنا ياس ووتروورلد كان هدفنا تقديم تجربة لا مثيل لها لجميع الزوار. وحصولنا على هذه الجائزة بعد أشهر قصيرة من تشغيل الحديقة يعتبر دليلاً على إننا على الدرب الصحيح لتحقيق هذا الهدف، كما تعتبر هذه الجائزة دليلاً على ثقة العملاء والعاملين في هذا المجال، لذا فإن حصولنا على هذا اللقب يعد إنجازاً رائعاً".

وبحصولها على هذه الجائزة، تكون ياس ووتروورلد قد تفوقت على الكثير من المعالم السياحية البارزة في المنطقة، من بينها برج خليفة وسكي دبي، بالإضافة إلى بعض الحدائق المائية مثل أكوافنتشر وأتلانتس النخلة ووايلد وادي.

ومن الجدير بالذكر أن ياس ووتروورلد أبوظبي، التي تقع على مساحة 15 هكتاراً ضمن مجمع المرافق الترفيهية الذي تحتضنه جزيرة ياس، تعد أول حديقة ألعاب مائية عملاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضم 43 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.