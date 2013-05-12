تصوير الجزء السابع من "حرب النجوم" في إنكلترا

أبوظبي – قررت شركة لوكاس فيلم للانتاج السينمائي تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام "حرب النجوم" في إنكلترا، ليعيد الفيلم إلى أصوله البريطانية.

وأكدت الشركة، التي تنشط في وولت ديزني، أن تصوير الجزء السابع سيتم في بريطانيا للاستفادة من المواهب الرائعة هناك.

وقالت كاثلين كنيدي رئيسة لوكاس فيلم في بيان "خصصنا وقتا واهتماما جادين للقيام بزيارة من جديد لأصل (حرب النجوم) كإلهام لعملنا للفيلم الجديد وأشعر بسعادة غامرة للعودة لبريطانيا للانتاج والاستفادة من المواهب الرائعة هناك التي يمكن أن تكون جزء من ذلك".

وصورت الأجزاء الستة السابقة للفيلم جزئيا في بريطانيا في استديوهات مشهورة مثل باينوود وايلستري وشيبترون.

وأعلنت ديزني عن ثلاثة أجزاء جديدة من (حرب النجوم) في تشرين الأول/أكتوبر 2012 عندما اشترت شركة لوكاس فيلم بمبلغ 4.05 مليار دولار.

وحقق (حرب النجوم) إيرادات تجاوزت 4.4 مليار دولار في دور السينما في شتى أنحاء العالم منذ عرض أول جزء من سلسلة هذا الفيلم في عام 1977.

ومن المقرر عرض الجزء السابع في عام 2015.