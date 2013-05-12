إيقاف "عموري" 4 مباريات بسبب اعتراضه على التحكيم

أبوظبي – أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي قراراً لإيقاف لاعب وسط العين عمر عبد الرحمن (عموري) ثلاث مباريات بعد اعتراضه بشكل غير مقبول على التحكيم.

كما شمل القرار غرامة قدرها أربعة ىلاف درهم (نحو 1100 دولار أميركي).

وقالت اللجنة إنها عاقبت عموري بالإيقاف لمباراتين إضافة إلى عقوبة الإيقاف مباراة واحدة نتيجة طرده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي خسر فيه العين 2-1 أمام الأهلي في قبل نهائي كأس رئيس الامارات الأحد الماضي.

وظهر عموري الحائز على لقب أفضل لاعب في كأس الخليج مطلع العام الجاري في لقطات تلفزيونية أثناء المباراة منفعلا على الحكم.

وقالت صحيفة الامارات اليوم أن لاعب العين طالب الحكم عمار الجنيبي بارتداء قميص النادي الأهلي إذا كان يرغب في فوزه.

كما قررت اللجنة تغريم العين 30 ألف درهم بسبب هتاف جمهوره ضد الحكم و30 ألف درهم بسبب حصول ستة من لاعبيه على إنذارات إضافة إلى غرامات أخرى بسيطة على أفراد الجهاز الفني.

وشهدت المباراة ست حالات طرد من بينها حالتان للاعبين هما عموري ومحمد أحمد بينما جاءت باقي العقوبات لأفراد في الجهاز الفني.

وقررت اللجنة أيضا إرجاء النظر في شكوى العين ضد رباعي الأهلي المكون من البرازيلي غرافيتي والحارس ماجد ناصر وعبد العزيز هيكل وعامر مبارك من أجل الاستماع إلى حكم المباراة أولا.

وغرمت اللجنة مدرب النصر الإيطالي والتر زينغا 30 ألف درهم لمحاولته الاعتداء على الحكم في مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء في الدوري.