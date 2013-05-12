تركيا تعرض مساعدة العراق على إنشاء خطوط الأنابيب

يسعى العراق صاحب أسرع صادرات النفط نمواً في العالم لتعزيز صادراته التي تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً هذا العام، من خلال زيادة الإنتاج من الحقول المتاخمة لمدينة كركوك في شمال العراق.

وعزز العراق صادراته من خلال منافذ جديدة للتصدير واستثمارات للشركات الأجنبية في الحقول النفطية التي تقع حول مدينة البصرة في جنوب البلاد حيث توجد الغالبية العظمى من النفط العراقي.

لكن وزير الطاقة التركي تانر يلدز قال إنه بعد أن تزيد الطاقة الإنتاجية للعراق لن تكون البنية التحتية القائمة كافية. وقال في مؤتمر للطاقة في اسطنبول "المنافذ عبر البصرة ليست كافية لمثل هذه الطاقة الإنتاجية لذلك من الطبيعي جداً إنشاء خطوط أنابيب جديدة، وتركيا ستقدم أكبر مساهمة في هذا الصدد".

وفي الوقت الراهن لا يستخدم العراق إلا جزءاً صغيراً من طاقة خط الأنابيب كركوك - جيهان التي تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، إذ انه يصدر معظم إنتاجه من الجنوب. ويصل الخط إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وبحثت أنقرة وبغداد في الماضي إنشاء مزيد من خطوط الأنابيب لكن هذه الخطط لم تكتسب قوة دافعة. وقد توترت علاقاتهما الدبلوماسية في السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المواقف بشأن الأزمة السورية والمنطقة الكردية في العراق ومسائل أخرى.

ويطمح العراق إلى تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الحالي لكن انعدام الاستقرار السياسي يهدد هذه الطموحات.

وقال يلدز إن الشركات التركية جزء من خمسة اتحادات شركات في جنوب العراق فازت بمشروعات بقيمة 25 مليار دولار. وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون كردستان العراق منطقة تعاون.