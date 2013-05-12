بنك رأس الخيمة ينفي خسارة عملائه لأرصدتهم

قال جراهام هانيبيل الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الذي يقع مقره في الإمارات العربية المتحدة في بيان "ما فهمناه هو أن عملية الاحتيال شملت عدداً من البنوك ليست في الشرق الأوسط فقط، بل وفي الولايات المتحدة ودول أخرى."

وبحسب ما ذكرته رويترز، فقد قال ممثلون للادعاء في الولايات المتحدة يوم الخميس إن شبكة عالمية للجريمة الإلكترونية سرقت 45 مليون دولار من بنكين في الشرق الأوسط ،عبر التسلل إلى شركات لخدمات البطاقات الائتمانية وسحب أموال من أجهزة الصرف الآلي في 27 دولة.

وقال هانيبيل إن الحادث الذي يخص بنك رأس الخيمة الوطني يتعلق بما حدث في ديسمبر كانون الأول 2012 لشركة في الهند تقدم خدمات للبنك. ولم يذكر البنك اسم الشركة أو أي تفاصيل أخرى.

وقال هانيبيل إن الخسائر المحتملة بلغت 17.4 مليون درهم (4.74 مليون دولار). وأضاف "يستطيع البنك أن يؤكد أن أياً من عملائه لم يتكبد أي خسارة مالية بسبب هذا الاحتيال."