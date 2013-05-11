لافروف: روسيا في آخر مراحل تسليم الصواريخ الى سورية

وارسو ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وارسو الجمعة ان بلاده في اخر مراحل تسليم صواريخها للدفاع الجوي الى سورية.

وصرح امام الصحافيين ان ‘روسيا تبيع (الصواريخ) منذ فترة طويلة. لقد وقعت العقود وهي في اخر مراحل عمليات التسليم عملا بالعقود المبرمة. ولا يحظر ذلك اي اتفاق دولي’.

واضاف وزير الخارجية الروسي ‘انه سلاح دفاعي حتى تتمكن سورية البلد المستورد من الدفاع عن نفسها ضد الغارات الجوية’.

وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري اعتبر الخميس في روما ان تسليم سورية صواريخ روسية ‘سيقوض على الارجح استقرار المنطقة’.