إطلاق اسم "هزاع بن زايد" على ملعب العين الجديد

العين – أطلق الشيخ محمد بن زايد ىل نهيان، ولي عهد ابوظبي، اسم الشيخ هزاع بن زايد على استاد العين الجديد بعد الاقتراب من الانتهاء من أعمال تشييد الملعب.

وزار الشيخ محمد بن زايد الملعب الجديد، والذي سيدشن الموسم القادم لبطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

والشيخ هزاع هو النائب الأول لرئيس العين الشيخ محمد بن زايد. ويعمل الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيسا تنفيذيا للعين وفقا لموقع النادي على الانترنت.

وقالت التقارير إنه من المنتظر أن ينتهي العمل في تشييد الاستاد الجديد في تشرين الأول/أكتوبر ليتم افتتاحه في كانون الأول/ديسمبر.

وذكر العين في موقعه على الانترنت أن الاستاد الجديد سيضم 25 ألف مقعد منها ثلاثة آلاف لكبار الزائرين.

وتبلغ سعة استاد طحنون بن محمد ملعب العين الحالي في القطارة نحو 15 ألف شخص وسيستضيف مباريات في كأس العالم تحت 17 عاما التي ستقام في الإمارات في وقت لاحق هذا العام.

وقال العين إن استاد هزاع بن زايد الجديد يتميز "بسقفه المظلل الحديث وبتصميم واجهته الأمامية الفريدة المستوحاة من شكل ساق شجرة النخيل المرتبطة بتراث البلاد".

وبدأ العمل في انشاء الاستاد الجديد في أيار/مايو من العام الماضي.