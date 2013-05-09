إماراتيون يطلقون حملة "مصر في قلوبنا" على تويتر

شارك المئات في تغريدة "مصر في قلوبنا" للتعبير عن رفضهم لتصريحات المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو اسماعيل، وتأييداً منهم لموقف شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وكتب عبد المنعم الأحمد "علاقة تاريخية وبطولية تجمع بين مصر والإمارات أفعال سطرها التاريخ بحروف من ذهب ربنا يحميك يا مصر العروبة". وقال محمد سيف "مصر عظيمة لايختزلها فكر أو جماعة ونحن عقولنا أكبر من أن تظن ذلك، كما أن قلوبنا واسعة لأهل مصر الشرفاء".

فيما كتب محمد أحمد الظهوري "مصر عظيمة وستبقى عظيمة شاء من شاء وأبى من أبى، ولكن هناك من يريد دس السم في الطعام وتخريب علاقتنا الحميمة".

بينما قال ابراهيم بهزاد "هذا ما علمنا إياه والدنا الشيخ زايد رحمه الله وما عليه قيادتنا الحكيمة وشعب الامارات فمصر في قلوبنا"، وعلق سليمان الظهوري "المصري درسني والمصري عالجني والمصري دربني والمصري نصحني والمصري صلى بي إماماً والمصري جاهز يحميني فكيف لايكون في قلبي".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كرمت الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف منذ أيام بمنحه جائزة "شخصية العام الثقافية"، وهو ما لقي تقديراً من المصريين الذين يمثل الأزهر بالنسبة لهم صوت الاسلام الوسطي.